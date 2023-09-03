Россиянам рассказали, когда мясо и рыба становятся опасными при хранении в морозилке

Срок хранения рыбы и мяса в морозилке ограничен и может варьироваться от трёх до девяти месяцев. Однако для этого необходимо, чтобы температура продуктов была постоянной, рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина.

По словам специалиста, запасы могут стать непригодными к употреблению и гораздо раньше, если сбой электричества или открытая дверца приведут к их разморозке. В этом случае продукты желтеют, теряют свою структуру и приобретают странный вкус, отметила она.

"Треску, камбалу и тунца можно хранить в морозильной камере не более полугода, говядину — девять месяцев. А срок хранения курицы, индейки, баранины, мясного фарша, лосося и скумбрии не должен превышать трёх месяцев", — поделилась Калошина с "Мослентой".