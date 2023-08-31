10 несчастных пушистиков, которых покусали осы, и теперь они мучаются с опухшими мордами

Вы когда-нибудь видели зверьков, покусанных пчёлками? Мордочки опухли до такой степени, что их уже даже хозяева не узнают! В материале ниже — 10 кадров с такими бедняжками… Которые, нужно признать, выглядят ещё милее обычного.