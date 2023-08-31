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31 августа, 06:00

10 несчастных пушистиков, которых покусали осы, и теперь они мучаются с опухшими мордами

Вы когда-нибудь видели зверьков, покусанных пчёлками? Мордочки опухли до такой степени, что их уже даже хозяева не узнают! В материале ниже — 10 кадров с такими бедняжками… Которые, нужно признать, выглядят ещё милее обычного.

"Кошечка наступила на пчелу", — PaperkutRob.

Фото © Reddit / PaperkutRob

Фото © Reddit / PaperkutRob

"Собака моего друга съела пчелу", — skyline_kid.

Фото © Reddit / skyline_kid

Фото © Reddit / skyline_kid

"Пчёлы атакуют", — venusma3s.

Фото © Reddit / venusma3s

Фото © Reddit / venusma3s

"Собака, которая решила полакомиться пчёлками и пожалела об этом", — IamCayal.

Фото © Reddit / IamCayal

Фото © Reddit / IamCayal

"Шмель забрался к нам в дом и ужалил котёнка. В итоге он похож на Таноса", — scrubbingbubbles2.

Фото © Reddit / scrubbingbubbles2

Фото © Reddit / scrubbingbubbles2

"Мою собаку ужалили в голову..." kylec00per.

Фото © Reddit / kylec00per

Фото © Reddit / kylec00per

"Бедняжка Холли нашла осиное гнездо", — Trickituk.

Фото © Reddit / Trickituk

Фото © Reddit / Trickituk

"Кроху ретривера покусали осы", — vector78.

Фото © Reddit / vector78

Фото © Reddit / vector78

"Как видите, его покусали пчёлы", — Asalhon.

Фото © Reddit / Asalhon

Фото © Reddit / Asalhon

"Тот день, когда мой щенок слопал осу", — fulfordo.

Фото © Reddit / fulfordo

Фото © Reddit / fulfordo

10 похудевших питомцев, глядя на которых понимаешь, что ЗОЖ помогает всем

10 похудевших питомцев, глядя на которых понимаешь, что ЗОЖ помогает всем

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Reddit / PaperkutRob / fulfordo

Сергей Трофимов
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