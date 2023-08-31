10 несчастных пушистиков, которых покусали осы, и теперь они мучаются с опухшими мордами
Вы когда-нибудь видели зверьков, покусанных пчёлками? Мордочки опухли до такой степени, что их уже даже хозяева не узнают! В материале ниже — 10 кадров с такими бедняжками… Которые, нужно признать, выглядят ещё милее обычного.
"Кошечка наступила на пчелу", — PaperkutRob.
Фото © Reddit / PaperkutRob
"Собака моего друга съела пчелу", — skyline_kid.
Фото © Reddit / skyline_kid
"Пчёлы атакуют", — venusma3s.
Фото © Reddit / venusma3s
"Собака, которая решила полакомиться пчёлками и пожалела об этом", — IamCayal.
Фото © Reddit / IamCayal
"Шмель забрался к нам в дом и ужалил котёнка. В итоге он похож на Таноса", — scrubbingbubbles2.
Фото © Reddit / scrubbingbubbles2
"Мою собаку ужалили в голову..." — kylec00per.
Фото © Reddit / kylec00per
"Бедняжка Холли нашла осиное гнездо", — Trickituk.
Фото © Reddit / Trickituk
"Кроху ретривера покусали осы", — vector78.
Фото © Reddit / vector78
"Как видите, его покусали пчёлы", — Asalhon.
Фото © Reddit / Asalhon
"Тот день, когда мой щенок слопал осу", — fulfordo.
Фото © Reddit / fulfordo
Reddit / PaperkutRob / fulfordo