Работа аэропорта Внуково временно ограничена

Работа московского аэропорта Внуково временно ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 05:21 [мск] часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — говорится в сообщении.