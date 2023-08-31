Работа аэропорта Внуково временно ограничена
Во Внуково приостановили взлёты и посадку самолётов из-за утренней атаки БПЛА
Москва. Вид на международный аэропорт Внуково. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Работа московского аэропорта Внуково временно ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
"По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 05:21 [мск] часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку украинского беспилотника на подлёте к Москве. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА самолётного типа был уничтожен в небе над Воскресенским районом Подмосковья. По данным мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет.