Регион

Уведомления отключены

31 августа, 05:38

Работа аэропорта Внуково временно ограничена

Во Внуково приостановили взлёты и посадку самолётов из-за утренней атаки БПЛА

<p>Москва. Вид на международный аэропорт Внуково. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Москва. Вид на международный аэропорт Внуково. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Работа московского аэропорта Внуково временно ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 05:21 [мск] часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", — говорится в сообщении.

Атаковавшие аэропорт Пскова дроны могли прилететь из третьей страны, допустил эксперт

Атаковавшие аэропорт Пскова дроны могли прилететь из третьей страны, допустил эксперт

Напомним, сегодня утром силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку украинского беспилотника на подлёте к Москве. Как сообщили в Минобороны РФ, БПЛА самолётного типа был уничтожен в небе над Воскресенским районом Подмосковья. По данным мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет.

Николь Вербер
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров