Роспотребнадзор оценил вероятность завоза "болезни легионеров" в Россию
Роспотребнадзор: Риски завоза "болезни легионеров" на территорию РФ исключены
Риски завоза "болезни легионеров" ("легионеллёза") в Россию исключены, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве заявили, что в настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу ситуацию контролируют специалисты Роспотребнадзора. Также в пресс-службе рассказали о технических средствах, которые используются для этих целей.
"Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что обнаруженный в Польше легионеллёз уже просочился в Испанию. Там в городе Касерес появилась первая жертва инфекции, ещё шесть человек госпитализированы.
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