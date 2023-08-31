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31 августа, 04:58

Роспотребнадзор оценил вероятность завоза "болезни легионеров" в Россию

Роспотребнадзор: Риски завоза "болезни легионеров" на территорию РФ исключены

Риски завоза "болезни легионеров" ("легионеллёза") в Россию исключены, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что в настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу ситуацию контролируют специалисты Роспотребнадзора. Также в пресс-службе рассказали о технических средствах, которые используются для этих целей.

"Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", — говорится в сообщении.

Профессор рассказал, грозит ли вспышка "болезни легионеров" в Польше новой пандемией

Профессор рассказал, грозит ли вспышка "болезни легионеров" в Польше новой пандемией

Ранее Лайф сообщал, что обнаруженный в Польше легионеллёз уже просочился в Испанию. Там в городе Касерес появилась первая жертва инфекции, ещё шесть человек госпитализированы.

Обложка ©

unsplash

Андрей Соловьёв
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