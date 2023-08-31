Роспотребнадзор оценил вероятность завоза "болезни легионеров" в Россию

Риски завоза "болезни легионеров" ("легионеллёза") в Россию исключены, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что в настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу ситуацию контролируют специалисты Роспотребнадзора. Также в пресс-службе рассказали о технических средствах, которые используются для этих целей.

"Для этих целей задействована АИС "Периметр", позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", — говорится в сообщении.