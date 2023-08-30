Охватившая Польшу "болезнь легионеров" добралась до Испании
Mundo: В Испании появилась первая жертва легионеллёза
Обнаруженный в Польше легионеллёз, известный как "болезнь легионеров", просочился уже в Испанию. Там в городе Касерес появилась первая жертва инфекции, ещё шесть человек госпитализированы, сообщает испанская газета Mundo.
"Источники в службе здравоохранения Экстремадуры сообщили, что помимо 86-летнего мужчины, который скончался, ещё пять мужчин и одна женщина доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
Инфицированным от 55 до 85 лет, двое из них находятся в реанимации.
Ранее Лайф писал, что число жертв "болезни легионеров" в Польше увеличилось до 14. Больше всего от легионеллёза пострадали южные регионы республики. В Польше допускают, что инфекция могла начать распространяться с расположенной поблизости базы НАТО. Один из заражённых завёз "болезнь легионеров" с юга Польши на восток.
ТАСС / EPA / BRAIS LORENZO