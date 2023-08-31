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31 августа, 04:06
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"Странно": Манёвр следовавшего в Москву самолёта с россиянами озадачил поляков

Радио ZET назвало странным пролёт над Варшавой следовавшего в Москву самолёта

Следовавший из Бодрума в Москву самолёт турецкой авиакомпании Turkish Airlines сделал "странный" манёвр, пролетев над Варшавой. Об этом говорится в статье польской радиостанции ZET.

"Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошёл по необычному маршруту. Самолёт с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы", — пишут журналисты.

Сама радиостанция пишет, что причиной "странного" маршрута стал мощный грозовой фронт, не уточнив, в чём его странность. В то же время пользователи Международной паутины заметили, что данный борт был не единственным, кому пришлось изменить маршрут из-за непогоды.

"Почему самолёты с россиянами до сих пор летают над Польшей? Лайнерам из Турции не запрещены полёты над территорией Евросоюза, поэтому они присутствуют в польском небе", — ответила на свой же вопрос радиостанция.

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Ранее Лайф писал, что польский журналист и обозреватель Лукаш Важеха назвал Польшу "лоховской страной" после вызова посла Бартоша Цихоцкого в МИД Украины. Публицист подчеркнул, что подобные действия говорят о том, что отношения Киева и Варшавы перешли на новую ступень.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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