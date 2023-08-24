Emirates отреагировала на сообщения об отказе летать в Россию

Эмиратская авиакомпания Emirates не намерена прекращать полёты в РФ. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в СМИ появились сообщения о планах компании приостановить рейсы в Россию.

"Emirates не планирует приостанавливать полёты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме", — подчеркнули в авиакомпании в беседе с ТАСС.