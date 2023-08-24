Emirates отреагировала на сообщения об отказе летать в Россию
Авиакомпания Emirates опровергла сообщения о намерении прекратить полёты в РФ
Эмиратская авиакомпания Emirates не намерена прекращать полёты в РФ. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее в СМИ появились сообщения о планах компании приостановить рейсы в Россию.
"Emirates не планирует приостанавливать полёты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме", — подчеркнули в авиакомпании в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал про курорты, куда зимой можно будет улететь прямым рейсом на море. Так, станет более доступна столица Кубы Гавана.
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