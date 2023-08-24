Россиянам перечислили случаи, когда их вполне законно могут не пустить в самолёт
Эксперт Борис: Из-за насморка и кашля пассажира могут снять с рейса
Пассажирам могут отказать в посадке на рейс из-за неправильно подготовленных документов, временного ограничения на выезд и состояния здоровья. Эксперт в области иммиграции и создатель компании First Immigration Center Андрей Борис рассказал о каждой группе причин подробнее.
В первом случае камнем преткновения может стать просроченный паспорт гражданина РФ или загранпаспорт. К тому же россиян сегодня не пускают через границы Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Эстонии и Финляндии. А если в другую страну летит несовершеннолетний без родителей, то он должен иметь при себе согласие на вылет из России от мамы, папы или опекуна.
Также могут отказать в посадке из-за временного ограничения на выезд из страны. Оно относится к тем, кто допущен к сведениям особой важности или гостайне, осуждён, признан банкротом, призван или подлежит призыву на военную или проходит альтернативную службу, а также получил повестку. Ещё не выпускают из России должников разных типов, добавил Борис в беседе с изданием "Вести Подмосковья".
Кроме того, отказать могут пассажирам в связи со здоровьем, в том числе при симптомах ОРВИ (насморк и кашель). Чтобы не возникло проблем, людям с ограниченными возможностями и беременным нужно получить у врача письменное разрешение на авиапутешествия. Также в перелёте могут отказать будущим мамам со сроком от 32 недель.
Ранее терапевт Максим Маскин рассказал, что частые перелёты приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также возрастает риск развития заболеваний ЖКТ и остеохондроза. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова посоветовала россиянам во время перелётов пить чистую воду и при возможности передвигаться по салону.
ТАСС / Валерий Шарифулин