Россиянам перечислили случаи, когда их вполне законно могут не пустить в самолёт

Пассажирам могут отказать в посадке на рейс из-за неправильно подготовленных документов, временного ограничения на выезд и состояния здоровья. Эксперт в области иммиграции и создатель компании First Immigration Center Андрей Борис рассказал о каждой группе причин подробнее.

В первом случае камнем преткновения может стать просроченный паспорт гражданина РФ или загранпаспорт. К тому же россиян сегодня не пускают через границы Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Эстонии и Финляндии. А если в другую страну летит несовершеннолетний без родителей, то он должен иметь при себе согласие на вылет из России от мамы, папы или опекуна.

Также могут отказать в посадке из-за временного ограничения на выезд из страны. Оно относится к тем, кто допущен к сведениям особой важности или гостайне, осуждён, признан банкротом, призван или подлежит призыву на военную или проходит альтернативную службу, а также получил повестку. Ещё не выпускают из России должников разных типов, добавил Борис в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Кроме того, отказать могут пассажирам в связи со здоровьем, в том числе при симптомах ОРВИ (насморк и кашель). Чтобы не возникло проблем, людям с ограниченными возможностями и беременным нужно получить у врача письменное разрешение на авиапутешествия. Также в перелёте могут отказать будущим мамам со сроком от 32 недель.