Россиян предупредили об опасности частых перелётов для здоровья

Частые авиаперелёты могут серьёзно навредить здоровью, например спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил терапевт, главврач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин.

"Официальной трактовки понятия "частые перелёты" нет. Считается, что их не стоит совершать чаще одного-двух раз в месяц. Большое количество путешествий по воздуху может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Так, пилоты гражданской авиации, которые проводят в полёте до 80 часов в месяц, по сравнению с мужским населением в целом в четыре раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями", — сказал он в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

При этом возрастает риск развития заболеваний ЖКТ и остеохондроза. Из-за того что в самолёте человек на протяжении нескольких часов практически неподвижно сидит в узком кресле, у него пережимаются артерии и сосуды, а также нарушается кровоток и циркуляция лимфы, возникают отёки.

По словам врача, пациенты с заболеваниями сердца и сосудов, а также патологиями печени и почек могут столкнуться с гиподинамией. Низкая влажность ухудшает ситуацию и влечёт развитие тромбофлебита — воспаления стенок вен, приводящего к образованию тромбов. Маскин подчеркнул, что в группе риска люди с лишним весом и пожилые.

Он обратил внимание на то, что в самолёте низкое давление и это сокращает содержание кислорода в крови. Из-за гипоксии возникают головная боль и метеоризм, а перепады давления провоцируют воспаление в ухе и носоглотке. Кроме того, в замкнутом пространстве активно распространяются инфекции, поэтому даже после окончания пандемии лучше пользоваться масками.

"Также влажность в салоне обычно составляет около 20%, что может вызвать сухость кожи, раздражение носа, кашель и чихание. Сочетание низкого давления воздуха и влажности порой снижает чувствительность вкусовых рецепторов, влияет на обоняние и вызывает боль в ушах", — сказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Она посоветовала во время перелётов пить чистую воду, а также при возможности передвигаться по салону и использовать компрессионные чулки.