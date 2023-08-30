10 похудевших питомцев, глядя на которых понимаешь, что ЗОЖ помогает всем

"Красавчик сбросил вес", — raabixr.

Фото © Reddit / raabixr

"Новая диета Энцо — просто успех", — dunkerpup.

Фото © Reddit / dunkerpup

"Если вы вдруг думаете найти цель на год, советую поставить себя в приоритет. Вот как преобразился этот пёсель", — kai100less.

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"Коренастый мальчик Джей Си в своём самом толстом весе в прошлом году (17 кг) и в прошлом месяце (8 кг). Стоит ли говорить, что сейчас он намного счастливее и энергичнее", — quattrophile.

Фото © Reddit / quattrophile

"Мы взяли её к себе домой всего несколько месяцев назад. У бедняжки были большие проблемы с лишним весом. У нас она теряла по полкилограмма в неделю, зато энергии становилось только больше", — chalkandcheese.nelsonbc.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chalkandcheese.nelsonbc

"Мой толстячок Баттерс почти достиг своего целевого веса в 7 кг. Было 9! Ещё полкилограмма — и всё!" — Ephy20.

Фото © Reddit / Ephy20

"Зевс — доказательство того, что всё возможно, если готов потрудиться. Вы смотрите на разницу в 10 месяцев. 50 кг и 37 кг", — dobbie.zeus.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dobbie.zeus

"Передайте привет и поздравления Гермионе с её путешествием по снижению веса! Осталось совсем немного!" — пользователь Reddit.

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"За год Кай сбросил 45 килограммов!" — dom_bul.

Фото © Reddit / dom_bul

"Похудел с 95 грамм до 85! Александр достиг своей цели", — Azrielenish.