10 похудевших питомцев, глядя на которых понимаешь, что ЗОЖ помогает всем
Вы когда-нибудь задумывались о том, как правильное питание и здоровый образ жизни могут оказать влияние на питомцев? Этот материал покажет 10 потрясающих примеров того, что ЗОЖ — это не только для людей!
"Красавчик сбросил вес", — raabixr.
Фото © Reddit / raabixr
"Новая диета Энцо — просто успех", — dunkerpup.
Фото © Reddit / dunkerpup
"Если вы вдруг думаете найти цель на год, советую поставить себя в приоритет. Вот как преобразился этот пёсель", — kai100less.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kai100less
"Коренастый мальчик Джей Си в своём самом толстом весе в прошлом году (17 кг) и в прошлом месяце (8 кг). Стоит ли говорить, что сейчас он намного счастливее и энергичнее", — quattrophile.
Фото © Reddit / quattrophile
"Мы взяли её к себе домой всего несколько месяцев назад. У бедняжки были большие проблемы с лишним весом. У нас она теряла по полкилограмма в неделю, зато энергии становилось только больше", — chalkandcheese.nelsonbc.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / chalkandcheese.nelsonbc
"Мой толстячок Баттерс почти достиг своего целевого веса в 7 кг. Было 9! Ещё полкилограмма — и всё!" — Ephy20.
Фото © Reddit / Ephy20
"Зевс — доказательство того, что всё возможно, если готов потрудиться. Вы смотрите на разницу в 10 месяцев. 50 кг и 37 кг", — dobbie.zeus.
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dobbie.zeus
"Передайте привет и поздравления Гермионе с её путешествием по снижению веса! Осталось совсем немного!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"За год Кай сбросил 45 килограммов!" — dom_bul.
Фото © Reddit / dom_bul
"Похудел с 95 грамм до 85! Александр достиг своей цели", — Azrielenish.
Фото © Reddit / Azrielenish
Животные/ домашние питомцы
Reddit / quattrophile