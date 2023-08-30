Ограничения на работу в столичных аэропортах сняты
Ограничения в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняты
Ограничения в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Об этом рассказали ТАСС в экстренных службах.
"Аэропорты начали принимать и отправлять рейсы", — сообщили агентству.
Ранее сообщалось, что Домодедово, Внуково и Шереметьево временно ограничили приём и отправку рейсов. Некоторые самолёты были направлены в зону ожидания.
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Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия