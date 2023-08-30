Опрос показал, в каких регионах больше всего готовы платить репетиторам для детей

Примерно треть (33%) россиян готовы платить репетиторам до пяти тысяч рублей в месяц, а каждый пятый (20%) — до десяти тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса платформы "Авито.Услуги", которые есть в распоряжении Лайфа.

Согласно его результатам, 32% российских семей с детьми пользуются услугами репетиторов. В каждой пятой школьники занимаются с одним педагогом, а в каждой десятой (10%) — больше одного преподавателя на ребёнка. Также исследование показало, что каждый пятый (18%) выпускник занимается с тремя репетиторами одновременно.

Эксперты рассказали, что репетиторов обычно ищут до начала учебного года, чтобы не заниматься этим вопросом во время учёбы. При этом почти половина опрошенных (46%) на время подготовки к ОГЭ и ЕГЭ нанимают преподавателей для своих детей.

Если смотреть по российским городам, то чаще всего пользовались услугами репетиторов в Челябинске: в течение года здесь хотя бы раз нанимали специалиста больше половины респондентов (52%). В Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске этот показатель составил 44%, а в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми — 35%, 33% и 25% опрошенных соответственно.

"Как показывают результаты опроса, чаще всего не ограничиваются одним репетитором в Красноярске и Воронеже: здесь занимаются с репетитором 19% респондентов, сразу треть из которых нанимают более трёх репетиторов (35% в Красноярске и 32% в Воронеже). Более одного репетитора на ребёнка часто нанимают также родители из Москвы (18%), Казани (17%) и Уфы (16%)", — отмечают в "Авито.Услугах".

Также стало известно, что самыми "демократичными" по ценам предметами стали математика (48%) и немецкий (46%). Одно занятие обходилось в 300–500 рублей. Самые дорогие дисциплины — испанский язык (47%) и история (39%), где за одно занятие платили тысячу рублей.

Опрос показал, что больше всего на дополнительное образование для ребёнка готовы тратить жители Москвы. Почти треть опрошенных (27%) готовы отдавать более десяти тысяч рублей в месяц на эту статью расходов. Сравнимую со столичной готовность к тратам на репетиторов показали жители Красноярска (21%) и Челябинска (19%).