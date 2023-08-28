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Регион
Опубликовано 28 августа 2023, 14:27
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Россияне высказались об идее показывать в школах ролики про СВО

Опрос: 79% россиян поддержали идею показывать школьникам ролики про СВО

Большинство россиян (79%) поддерживают инициативу показывать в школах патриотические видеоролики про специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса аналитического центра университета "Синергия".

"Против этой идеи выступает примерно каждый 10-й опрошенный (12%), ещё 9% относятся к ней нейтрально", — говорится по результатам исследования.

46% респондентов, одобривших инициативу, считают, что главными темами видео должны стать интервью с участниками СВО, ещё 35% предложили делать акцент на аналитику и экспертов, которые будут объяснять детям, в чём заключаются цели и причины начала СВО. И ещё 19% соотечественников отметили, что ролики должны представлять собой репортажи с места боевых действий.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в России увеличились расходы на патриотическое воспитание молодёжи. Так, в прошлом году они составили 11,4 миллиона рублей, в то время как в 2021-м — 3,4 миллиона.

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ТАСС / Николай Михальченко

Наталья Исакова
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