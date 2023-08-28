Опрос показал, за сколько россияне купят букет учителям и кто соберёт цветы в огороде

Большинство российских школьников собираются дарить учителям букеты на 1 сентября. В тройку самых популярных цветов входят гладиолусы (20%), хризантемы (19%) и розы (13%). Это выяснили СК "Росгосстрах" и банк "Открытие" в ходе опроса 1272 россиян во всех федеральных округах РФ. С его результатами ознакомился Лайф.

Выяснилось, что 19% учеников будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвёртый (23%) планирует преподнести цветы даже нескольким учителям. Ещё 28% участвуют в покупке общего букета от всего класса, а 29% вообще не будут дарить цветы. За год количество отказавшихся от данной традиции россиян выросло на 11%.

Каждый пятый респондент (21%) хорошо относится к традиции дарения цветов и преподносит букеты учителям ежегодно. Ещё 25% считают, что нужно благодарить педагогов за их труд, но отмечают, что расходы на розы и гладиолусы достаточно велики. 16% опрошенных относятся к цветам для преподавателей равнодушно и дарят не каждый год, а 38% считают это пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность.

В ходе опроса россияне назвали суммы, которые планируют потратить на букет. Так, 38% из них купят цветы до 1000 рублей, 16% — от 1000 до 3000 рублей (в прошлом году таких было 25%), а каждый четвёртый — от 3000 до 5000 рублей. 11% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду. При этом абсолютное большинство россиян (87%) отметили, что цены на цветы стали выше по сравнению с прошлым годом.

В среднем по стране индекс букета оказался равным 10,8 (во столько раз общие затраты на подготовку ребёнка к школе обходятся дороже букета). Самым высоким он оказался в Краснодаре (4,9) и Ростове-на-Дону (5,5), а самым низким — в Челябинске и Самаре (10,6). В Омске и Екатеринбурге индекс составляет 5,8, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — 6, в Уфе, Казани, Волгограде и Красноярске — 6,3, в Москве — 7,5, в Новосибирске — 7,8, в Перми — 8,3, а в Воронеже — 10. По сравнению с прошлым годом общероссийский индекс вырос на 3,6 пункта, или в полтора раза.