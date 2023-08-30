Названо количество молодых россиян, задумывающихся о подработке курьером

Свыше половины молодых россиян (58%), проживающих в городах-миллионниках, были бы не прочь подрабатывать курьерами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, с которыми ознакомилась "Газета.ru".

Такую подработку в дополнение к работе или учёбе имеет 21% опрошенных, ещё половина молодых людей собираются искать дополнительную работу в течение года. По статистике, в Казани подрабатывает 30% молодёжи, в Уфе — 27%, а в Перми — 26%, в Екатеринбурге — 25%, в Москве — 17%, в Санкт-Петербурге — 22%.

По данным опроса, 63% парней и 54% девушек рассматривают для себя возможность подрабатывать в области доставки. О работе курьером в Петербурге задумываются чаще, чем в Москве (68% против 66%). В Омске такие мысли посещают 64% опрошенных, в Нижнем Новгороде — 63%, а в Ростове-на-Дону — 62%.

При этом реальный опыт подработки курьером есть только у 16% молодых жителей больших городов. Такой способ дополнительного заработка в 20% выбирают юноши, а в 12% — девушки. Больше всего попробовавших этот вид подработки среди молодёжи в Москве — 23%. Далее в списке Ростов-на-Дону (23%), Пермь (21%), Екатеринбург (21%), Краснодар (18%), Казань (17%).

Треть опрошенных видят среди преимуществ этой сферы деятельности гибкий график. А 22% девушек усматривают возможность получить опыт и развить навыки. Впрочем, в фаворе у молодёжи не только сфера доставки, но также торговля и продажи (23%), а ещё общественное питание (17%).

80% опрошенных стремятся собрать деньги на крупную цель, а 71% нужны финансы на развлечения. А вот 65% хотят получить финансовую независимость от родителей. Большая часть молодых людей гонятся за хоть каким-то опытом работы. В Москве (54%) и Уфе (44%) молодёжь чаще всего нуждается в подработке, чтобы оплачивать учёбу.