Почти половина россиян находятся в активном поиске подработки

Почти половина россиян хотят найти подработку в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении RT.

Согласно опросу, 22% уже подрабатывают, а 44% планируют найти второй вид заработка в ближайшее время. 34% участников опроса заявили, что такие меры их бюджету не нужны, а 60% респондентов объяснили, что под подработкой подразумевают альтернативный источник дохода. Ещё 40% рассматривают халтуру как дополнительный вариант заработка по основной профессии.

Чаще всего россияне ищут объявления на сайтах — 72%, а половина респондентов полагаются на личные связи. Дополнительными способами заработка участники опроса назвали группы и чаты — 23%, сайты по поиску специалистов — 17% и социальные сети — 14%.