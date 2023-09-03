Кинолог объяснил, как формируются вредные привычки у собак

Вредные привычки собаки чаще всего объясняются неправильным воспитанием, реже — состоянием здоровья. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что не все прибегают к помощи профессионалов в воспитании животного, а потому допускают грубые ошибки, которые в дальнейшем приводят к проблемам. Например, если вы ведёте себя непоследовательно в общении с собакой и постоянно меняете правила, бессмысленно требовать от неё послушания. Грубость в общении с питомцем, короткие прогулки и запоздалые наказания также гарантируют формирование нежелательного поведения.

Наиболее распространённые вредные привычки собак

— Привычка спать на кровати. Скорее всего, в воспитании питомца нет системы. Голубев советует определиться, будете ли вы пускать собаку на постель. Если нет — придерживайтесь этого правила даже в минуты хорошего настроения. Щенок сразу должен усвоить, что ему делать категорически запрещено.

— Попрошайничество. По словам кинолога, обычно оно связано с поведением кого-то из членов семьи. Никто не должен поощрять животное вести себя подобным образом.

— Подбирание пищи с земли. Очень опасная привычка: собака может съесть отравленный продукт, что чревато не только проблемами со здоровьем, но и смертью животного. Такое поведение нужно обязательно корректировать, подчеркнул специалист.

— Прыжки на людей. Не оправдывайте их дружелюбностью питомца, предупреждает Голубев. Тем более нельзя позволять вести себя так с незнакомцами на улице: далеко не каждый человек отнесётся к этому с пониманием.

— Склонность портить вещи в доме. А вот эта привычка не всегда связана с воспитанием. Часто её демонстрируют щенки, у которых чешутся дёсны. В таком случае достаточно купить подходящие животному игрушки. Если же такое поведение наблюдается у взрослой собаки, нужно проверить её здоровье. Возможно, причина заключается в недостатке полезных веществ или наличии паразитов.