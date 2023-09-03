Кинолог объяснил, как формируются вредные привычки у собак
Кинолог Голубев: Вредные привычки у собак возникают при неправильном воспитании
Вредные привычки собаки чаще всего объясняются неправильным воспитанием, реже — состоянием здоровья. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он отметил, что не все прибегают к помощи профессионалов в воспитании животного, а потому допускают грубые ошибки, которые в дальнейшем приводят к проблемам. Например, если вы ведёте себя непоследовательно в общении с собакой и постоянно меняете правила, бессмысленно требовать от неё послушания. Грубость в общении с питомцем, короткие прогулки и запоздалые наказания также гарантируют формирование нежелательного поведения.
Наиболее распространённые вредные привычки собак
— Привычка спать на кровати. Скорее всего, в воспитании питомца нет системы. Голубев советует определиться, будете ли вы пускать собаку на постель. Если нет — придерживайтесь этого правила даже в минуты хорошего настроения. Щенок сразу должен усвоить, что ему делать категорически запрещено.
— Попрошайничество. По словам кинолога, обычно оно связано с поведением кого-то из членов семьи. Никто не должен поощрять животное вести себя подобным образом.
— Подбирание пищи с земли. Очень опасная привычка: собака может съесть отравленный продукт, что чревато не только проблемами со здоровьем, но и смертью животного. Такое поведение нужно обязательно корректировать, подчеркнул специалист.
— Прыжки на людей. Не оправдывайте их дружелюбностью питомца, предупреждает Голубев. Тем более нельзя позволять вести себя так с незнакомцами на улице: далеко не каждый человек отнесётся к этому с пониманием.
— Склонность портить вещи в доме. А вот эта привычка не всегда связана с воспитанием. Часто её демонстрируют щенки, у которых чешутся дёсны. В таком случае достаточно купить подходящие животному игрушки. Если же такое поведение наблюдается у взрослой собаки, нужно проверить её здоровье. Возможно, причина заключается в недостатке полезных веществ или наличии паразитов.
А ранее Владимир Голубев рассказал, что попытки собаки защитить хозяина от окружающих без видимых на то причин свидетельствуют о наличии проблем в поведении питомца. Причин может быть множество. Например, таким образом некоторые четвероногие пытаются защитить источник пищи и комфорта в лице хозяина, в то время как другие питомцы попросту боятся окружающей среды.