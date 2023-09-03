Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 04:22

Кинолог объяснил, как формируются вредные привычки у собак

Кинолог Голубев: Вредные привычки у собак возникают при неправильном воспитании

Вредные привычки собаки чаще всего объясняются неправильным воспитанием, реже — состоянием здоровья. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что не все прибегают к помощи профессионалов в воспитании животного, а потому допускают грубые ошибки, которые в дальнейшем приводят к проблемам. Например, если вы ведёте себя непоследовательно в общении с собакой и постоянно меняете правила, бессмысленно требовать от неё послушания. Грубость в общении с питомцем, короткие прогулки и запоздалые наказания также гарантируют формирование нежелательного поведения.

Зоопсихолог подсказала простые способы отучить собаку выть от одиночества

Зоопсихолог подсказала простые способы отучить собаку выть от одиночества

Наиболее распространённые вредные привычки собак

Привычка спать на кровати. Скорее всего, в воспитании питомца нет системы. Голубев советует определиться, будете ли вы пускать собаку на постель. Если нет — придерживайтесь этого правила даже в минуты хорошего настроения. Щенок сразу должен усвоить, что ему делать категорически запрещено.

Попрошайничество. По словам кинолога, обычно оно связано с поведением кого-то из членов семьи. Никто не должен поощрять животное вести себя подобным образом.

Кинологи объяснили, почему собаки едят свои фекалии

Кинологи объяснили, почему собаки едят свои фекалии

Подбирание пищи с земли. Очень опасная привычка: собака может съесть отравленный продукт, что чревато не только проблемами со здоровьем, но и смертью животного. Такое поведение нужно обязательно корректировать, подчеркнул специалист.

Прыжки на людей. Не оправдывайте их дружелюбностью питомца, предупреждает Голубев. Тем более нельзя позволять вести себя так с незнакомцами на улице: далеко не каждый человек отнесётся к этому с пониманием.

Адаптация без стресса: Кинолог дал советы по перевозке собаки с дачи в город

Адаптация без стресса: Кинолог дал советы по перевозке собаки с дачи в город

Склонность портить вещи в доме. А вот эта привычка не всегда связана с воспитанием. Часто её демонстрируют щенки, у которых чешутся дёсны. В таком случае достаточно купить подходящие животному игрушки. Если же такое поведение наблюдается у взрослой собаки, нужно проверить её здоровье. Возможно, причина заключается в недостатке полезных веществ или наличии паразитов.

А ранее Владимир Голубев рассказал, что попытки собаки защитить хозяина от окружающих без видимых на то причин свидетельствуют о наличии проблем в поведении питомца. Причин может быть множество. Например, таким образом некоторые четвероногие пытаются защитить источник пищи и комфорта в лице хозяина, в то время как другие питомцы попросту боятся окружающей среды.

Обложка ©

VK / Российская кинологическая федерация

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Животные
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров