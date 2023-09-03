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3 сентября, 02:04

Главное — доверие: Психолог объяснила, как защитить ребёнка в Интернете

Психолог Мороз призвала объяснять детям правила безопасности в киберпространстве

В современном мире процесс социализации происходит в том числе и через Интернет, поэтому полностью изолировать ребёнка от Всемирной паутины и различных девайсов вряд ли удастся, но стоит объяснить ему правила безопасности нахождения в киберпространстве. Об этом побеседовала с РИАМО психолог Екатерина Мороз.

По её словам, мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана: взламывают страницы в соцсетях, отправляют фишинговые ссылки, имитируют голоса знакомых с помощью нейросетей. Дети же попадаются на их уловки в силу своей наивности и недостатка критического мышления.

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Психолог подчеркнула важность эмоционального контакта и доверительных отношений с ребёнком: надо, чтобы он был уверен, что его поддержат, и не боялся обратиться к родителям за помощью, если попал в неприятную ситуацию.

Кроме того, родители должны быть в курсе, чем ребёнок занимается в Сети, какими играми увлекается, с кем общается. По словам эксперта, часто злоумышленники привлекают детей обещаниями продать недорого желанную для них вещь: наушники, улучшения для компьютерных игр и тому подобное.

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Если используется приложение для родительского контроля, нужно вводить вручную все нежелательные для посещения ребёнком ресурсы. При этом психолог рекомендует не обольщаться: нынешние дети гораздо более продвинуты в цифровом плане, чем их родители, и легко учатся обходить блокировки и запреты старших.

А ранее Лайф писал, как в Нижегородской области 14-летняя девочка отдала мошенникам 400 тысяч рублей для оплаты кристаллов в онлайн-игре Genshin Impact. Деньги школьница взяла из семейного тайника.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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