Главное — доверие: Психолог объяснила, как защитить ребёнка в Интернете

В современном мире процесс социализации происходит в том числе и через Интернет, поэтому полностью изолировать ребёнка от Всемирной паутины и различных девайсов вряд ли удастся, но стоит объяснить ему правила безопасности нахождения в киберпространстве. Об этом побеседовала с РИАМО психолог Екатерина Мороз.

По её словам, мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана: взламывают страницы в соцсетях, отправляют фишинговые ссылки, имитируют голоса знакомых с помощью нейросетей. Дети же попадаются на их уловки в силу своей наивности и недостатка критического мышления.

Психолог подчеркнула важность эмоционального контакта и доверительных отношений с ребёнком: надо, чтобы он был уверен, что его поддержат, и не боялся обратиться к родителям за помощью, если попал в неприятную ситуацию.

Кроме того, родители должны быть в курсе, чем ребёнок занимается в Сети, какими играми увлекается, с кем общается. По словам эксперта, часто злоумышленники привлекают детей обещаниями продать недорого желанную для них вещь: наушники, улучшения для компьютерных игр и тому подобное.

Если используется приложение для родительского контроля, нужно вводить вручную все нежелательные для посещения ребёнком ресурсы. При этом психолог рекомендует не обольщаться: нынешние дети гораздо более продвинуты в цифровом плане, чем их родители, и легко учатся обходить блокировки и запреты старших.