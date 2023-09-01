Что делать, если первоклассник не хочет идти в школу: 4 совета психолога

Ребёнок может не хотеть идти в первый класс, если боится не оправдать ожиданий родителей или психологически не готов. Лайф узнал у клинического психолога онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристины Ивковой, как преодолеть детские страхи.

По её словам, есть несколько причин нежелания посещать школу. Во-первых, у ребёнка наступил кризис шести-семи лет, когда формируются социальное "я", навык проявления эмпатии, происходит становление индивидуальности. Во-вторых, будущий школьник боится расстроить родителей, которые внушили, что учёба — это и есть показатель успешности в жизни.

В-третьих, мать и отец начинают нервничать и переживать, а эмоции всегда передаются малышу. Как итог — он боится идти в школу, чувствуя опасность, исходящую оттуда. В-четвёртых, ребёнок попросту пока не готов к учебному процессу.

Эксперт посоветовала оценить для начала психологическую готовность малыша к школе. Должны быть развиты следующие навыки: умение ребёнка обратиться к взрослому за помощью, следовать правилам игры, удерживать внимание на деятельности в течение 30 минут, базовое знание букв и цифр, способность соблюдать режим. Также важно продиагностировать память, внимание, мышление.

Ивкова предупредила, что период адаптации к школе может занять от четырёх недель до девяти месяцев. В это время родителям рекомендуется мягко направлять и поддерживать ребёнка. Лучше отказаться на время от секций и кружков, создать дома спокойную атмосферу, при необходимости помогать с уроками.

Ивкова категорически не рекомендует сравнивать при детях школу с работой. По её словам, будет лучше, если родители весело и легко расскажут о своих школьных годах, что даст малышу уверенность в своих силах. Можно даже показать собственные фотографии, поделиться воспоминаниями.