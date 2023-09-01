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1 сентября, 09:10

Что делать, если первоклассник не хочет идти в школу: 4 совета психолога

Психолог Ивкова дала советы родителям, чьи дети не хотят в первый класс

Ребёнок может не хотеть идти в первый класс, если боится не оправдать ожиданий родителей или психологически не готов. Лайф узнал у клинического психолога онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристины Ивковой, как преодолеть детские страхи.

По её словам, есть несколько причин нежелания посещать школу. Во-первых, у ребёнка наступил кризис шести-семи лет, когда формируются социальное "я", навык проявления эмпатии, происходит становление индивидуальности. Во-вторых, будущий школьник боится расстроить родителей, которые внушили, что учёба — это и есть показатель успешности в жизни.

В-третьих, мать и отец начинают нервничать и переживать, а эмоции всегда передаются малышу. Как итог — он боится идти в школу, чувствуя опасность, исходящую оттуда. В-четвёртых, ребёнок попросту пока не готов к учебному процессу.

Эксперт посоветовала оценить для начала психологическую готовность малыша к школе. Должны быть развиты следующие навыки: умение ребёнка обратиться к взрослому за помощью, следовать правилам игры, удерживать внимание на деятельности в течение 30 минут, базовое знание букв и цифр, способность соблюдать режим. Также важно продиагностировать память, внимание, мышление.

Ивкова предупредила, что период адаптации к школе может занять от четырёх недель до девяти месяцев. В это время родителям рекомендуется мягко направлять и поддерживать ребёнка. Лучше отказаться на время от секций и кружков, создать дома спокойную атмосферу, при необходимости помогать с уроками.

Ивкова категорически не рекомендует сравнивать при детях школу с работой. По её словам, будет лучше, если родители весело и легко расскажут о своих школьных годах, что даст малышу уверенность в своих силах. Можно даже показать собственные фотографии, поделиться воспоминаниями.

Психолог рассказала, как помочь ребёнку смириться со школьной формой

Психолог рассказала, как помочь ребёнку смириться со школьной формой

Ранее Лайф объяснил, как спасти одежду от "школьных" пятен. Следы от ручек, фломастеров и карандашей на форме ребёнка необходимо удалять, следуя строгим правилам. В противном случае вещь можно попросту испортить.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Ольга Годуненко
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