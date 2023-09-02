IT-специалист объяснил, как выбрать первый смартфон для ребёнка

В качестве первого смартфона для ребёнка лучше выбрать устройство на Android, при этом его цена не должна быть выше 15 тысяч рублей, рассказал директор регионального инжинирингового центра Safenet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

"В Android больше возможностей для дополнительной настройки. С точки зрения технических характеристик внимание стоит прежде всего обратить не на размер памяти или возможности камеры, а на ёмкость аккумулятора", — приводит его слова RT.

Если ребёнок чересчур активен, то стоит обратить внимание на устройства с защитой от воды и пыли. При этом спокойным детям будет достаточно простого защитного стекла и чехла. По словам эксперта, самая оптимальная стоимость первого телефона не должна превышать 15 тысяч рублей.

Говоря про наполненность смартфона, Кувиков посоветовал в обязательном порядке установить определитель номеров, позволяющий идентифицировать мошенников, а также локатор, который даст членам семьи доступ к геопозиции ребёнка и поможет найти устройство в случае утери.

Кроме того, можно использовать и приложения для родительского контроля, в частности, ограничить время использования интернета. При этом игры и то, с кем ребёнок общается в Сети, лучше стабильно проверять, однако от "заградительных мер" стоит отказаться.

"Вместо этого стоит аккуратно и мягко объяснить ребёнку, зачем и почему вы хотите заглянуть в его телефон", — добавил эксперт.