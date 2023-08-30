Родителям рассказали, как узнавать местоположение ребёнка без GPS-маячка

Благодаря современным технологиям сейчас у родителей есть все возможности, чтобы усилить безопасность детей, контролировать их местоположение. В частности, есть различные GPS-приложения, которые позволяют отслеживать, где находится смартфон ребёнка. Однако нередко подобные сервисы выходят из строя или же дают сбои. О том, чем можно заменить GPS-приложения, в беседе с Лайфом рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

"Альтернативой спутниковой GPS-навигации и системы ГЛОНАСС может служить определение геолокации по нескольким базовым GSM-станциям. GSM — это глобальный стандарт цифровой мобильной связи. Известно, что мобильные базовые станции имеют фиксированные координаты, которые передаются на смартфон, в том числе для уточнения местоположения по GPS с привязкой к цифровым картам и так далее", — пояснил учёный.

По словам Магомедова, GSM-навигация может работать в автономном синхронизированном режиме, особенно в черте больших городов, где ретрансляционные вышки стоят через каждые 450–1000 метров. Однако точность GSM-навигации в таком режиме будет составлять 25–50 метров. Для того чтобы смартфон продолжал определять геопозицию, нужно отключить GPS в настройках смартфона. Местоположение будет определяться с помощью вышек сотовой связи, и родители смогут довольно точно определять, где находится их ребёнок, резюмировал специалист.