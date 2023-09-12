Путин: Надо подумать над созданием патриотических центров в вузах России
В России необходимо открыть патриотические центры на базе высших учебных заведений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом глава государства особо подчеркнул, что такие центры должны работать "как следует".
"Там нужны не только технические средства, но нужны и специалисты, которые бы соответствующим образом, грамотно, на хорошем профессиональном уровне готовили <…> слушателей этих центров", — пояснил Путин.
Также Владимир Путин в рамках ВЭФ заявил, что на сегодняшний день целью российской власти является сделать жизнь граждан нашей страны лучше.