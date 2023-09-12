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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 05:58

Путин: Надо подумать над созданием патриотических центров в вузах России

В России необходимо открыть патриотические центры на базе высших учебных заведений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом глава государства особо подчеркнул, что такие центры должны работать "как следует".

"Там нужны не только технические средства, но нужны и специалисты, которые бы соответствующим образом, грамотно, на хорошем профессиональном уровне готовили <…> слушателей этих центров", — пояснил Путин.

Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"
Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"

Также Владимир Путин в рамках ВЭФ заявил, что на сегодняшний день целью российской власти является сделать жизнь граждан нашей страны лучше.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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