Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"
Путин: По поводу "возвращенцев" ещё не слышал, но тенденция хорошая
Глава государства Владимир Путин заявил, что считает тенденцию с "возвращенцами" хорошей. На открытии встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) он подчеркнул, что очень важно чувство сопричастности с Родиной.
"У нас были "лишенцы" в своё время — с лёгкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я ещё не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной", — подчеркнул Путин.