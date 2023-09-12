Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"

"У нас были "лишенцы" в своё время — с лёгкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я ещё не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной", — подчеркнул Путин.