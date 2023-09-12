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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 05:16
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Путин заявил о хорошей тенденции с "возвращенцами"

Путин: По поводу "возвращенцев" ещё не слышал, но тенденция хорошая

Глава государства Владимир Путин заявил, что считает тенденцию с "возвращенцами" хорошей. На открытии встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) он подчеркнул, что очень важно чувство сопричастности с Родиной.

"У нас были "лишенцы" в своё время — с лёгкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я ещё не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной", — подчеркнул Путин.

Путин: Нужно сделать так, чтобы молодёжь на Дальнем Востоке и училась, и жила
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Ранее Путин на открытии встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) также заявил, что власти стремятся сделать жизнь в России лучше.

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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