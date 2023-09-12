Путин заявил, что власти стремятся сделать жизнь в России лучше

Сделать жизнь в стране лучше — такова общая цель как российской власти, так и экспертного сообщества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Цель наша с вами общая заключается в том, чтобы сделать жизнь в России, в данном случае в дальневосточном регионе, лучше и имеющей перспективы хорошего развития. Для граждан прежде всего", — заявил российский лидер.