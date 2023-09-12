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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 05:01

Путин заявил, что власти стремятся сделать жизнь в России лучше

Сделать жизнь в стране лучше — такова общая цель как российской власти, так и экспертного сообщества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Цель наша с вами общая заключается в том, чтобы сделать жизнь в России, в данном случае в дальневосточном регионе, лучше и имеющей перспективы хорошего развития. Для граждан прежде всего", — заявил российский лидер.

Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада
Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин выступит с достаточно объёмной речью на пленарном заседании ВЭФ. Он отметил, что после речи главы государства ожидается "весьма и весьма интересная дискуссия".

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Kremlin.ru

Андрей Соловьёв
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