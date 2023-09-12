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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 03:41

Песков заявил, что у Путина на ВЭФ будет объёмное выступление

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин выступит с достаточно объёмной речью на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Стоит отметить, что начало мероприятия планируется на 08:00 мск (15:00 по местному времени). При этом представитель Кремля отметил, что после речи главы государства ожидается "весьма и весьма интересная дискуссия". Предварительно, Путин будет участвовать в ВЭФ до позднего вечера.

"У Путина будет достаточно объёмное выступление, главным образом посвящённое именно этому региону — Дальнему Востоку, а потом дискуссия, как правило, она не ограничивается только дальневосточной проблематикой", — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также рассказал журналистам, что у Путина вчера была встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. После этого у президента РФ было ещё несколько закрытых встреч, закончившихся к трём часам ночи по местному времени.

Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада
Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада

Ранее Лайф писал, что 11 сентября Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток. Во вторник, 12 сентября, российский лидер примет участие в пленарной сессии ВЭФ.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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