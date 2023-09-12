Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отказ президента РФ Владимира Путина от очного посещения саммитов G20. Он заявил, что у главы государства сейчас нет потребности во встречах с лидерами западных стран.

"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня", — отметил Песков.

Также в беседе с журналистами он добавил, что в Москве исходят прежде всего из суждений и заявлений представителей Запада. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что международный график Путина весьма активный и соответствует российским интересам.

"Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", — заключил пресс-секретарь российского лидера.