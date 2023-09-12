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12 сентября, 02:19

Песков высказался о возможных встречах Путина с лидерами Запада

Песков: У Путина сейчас нет потребности встречаться с лидерами Запада

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отказ президента РФ Владимира Путина от очного посещения саммитов G20. Он заявил, что у главы государства сейчас нет потребности во встречах с лидерами западных стран.

"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня", — отметил Песков.

Также в беседе с журналистами он добавил, что в Москве исходят прежде всего из суждений и заявлений представителей Запада. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что международный график Путина весьма активный и соответствует российским интересам.

"Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Песков заявил, что контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года

Песков заявил, что контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года

Ранее Песков рассказал журналистам о том, что Путин встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке. В первую очередь стороны обсудят темы двусторонних отношений, сотрудничества, а также торгово-экономических связей.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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