Песков заявил, что контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшие месяцы состоятся контакты российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В беседе с журналистами он рассказал, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином.
"[Это] очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", — сказал Песков.
Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия благодарна Китаю за адресованное президенту РФ Владимиру Путину приглашение выступить на международном форуме "Один пояс — один путь" в статусе основного гостя. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин намерен посетить Китай.
ТАСС / Алексей Майшев / POOL