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12 сентября, 02:13

Песков заявил, что контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшие месяцы состоятся контакты российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В беседе с журналистами он рассказал, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином.

"[Это] очередная возможность быстро сверить часы, в том числе в контексте планируемых до конца этого года двусторонних контактов на высшем уровне", — сказал Песков.

Вучич и Додик заявили о желании встретиться с Путиным в октябре в Китае

Вучич и Додик заявили о желании встретиться с Путиным в октябре в Китае

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия благодарна Китаю за адресованное президенту РФ Владимиру Путину приглашение выступить на международном форуме "Один пояс — один путь" в статусе основного гостя. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин намерен посетить Китай.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Майшев / POOL

Александр Юнашев
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