Песков заявил, что контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшие месяцы состоятся контакты российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В беседе с журналистами он рассказал, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) президент пообщается с вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином.