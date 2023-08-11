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10 августа, 21:35

Вучич и Додик заявили о желании встретиться с Путиным в октябре в Китае

Президент Сербии Александр Вучич заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным осенью в Китае. В октябре там состоится форум "Один пояс — один путь", который планирует посетить лидер РФ.

"Я ожидаю серьёзных и важных переговоров до конца этого года с нашими очень-очень важными партнёрами. У меня будет один очень важный визит в Китай в октябре", — сказал Вучич в эфире телеканала Happy, добавив, что Путин, возможно, также посетит КНР.

Ранее президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в эфире телеканала РТРС тоже заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в Китае в октябре.

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Напомним, 25 июля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин намерен посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер планирует посетить форум "Один пояс — один путь" в октябре.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Дружинин

Никита Никонов
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