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7 августа, 06:14

СМИ назвали сроки визита Путина в Турцию

Hurriyet: Визит Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа

Визит президента России Владимира Путина в Турцию и его встреча с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в последнюю неделю августа. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

Утверждается, что в повестке переговоров будет возобновление зерновой сделки, двусторонние связи, отношения Турции, Армении и Азербайджана, а также нормализация отношений между Анкарой и Дамаском.

Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество по Украине, пишут СМИ

Эрдоган на встрече с Путиным предложит посредничество по Украине, пишут СМИ

Напомним, 2 августа Владимир Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом, после чего канцелярия последнего сообщила о согласии российского лидера посетить Турцию. Причём, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, место встречи может быть перенесено в другую страну.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Константинов
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