СМИ назвали сроки визита Путина в Турцию
Hurriyet: Визит Путина в Турцию ожидается в последнюю неделю августа
Визит президента России Владимира Путина в Турцию и его встреча с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в последнюю неделю августа. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.
Утверждается, что в повестке переговоров будет возобновление зерновой сделки, двусторонние связи, отношения Турции, Армении и Азербайджана, а также нормализация отношений между Анкарой и Дамаском.
Напомним, 2 августа Владимир Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Эрдоганом, после чего канцелярия последнего сообщила о согласии российского лидера посетить Турцию. Причём, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, место встречи может быть перенесено в другую страну.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев