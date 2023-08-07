СМИ назвали сроки визита Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию и его встреча с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в последнюю неделю августа. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

Утверждается, что в повестке переговоров будет возобновление зерновой сделки, двусторонние связи, отношения Турции, Армении и Азербайджана, а также нормализация отношений между Анкарой и Дамаском.