Невролог дала 6 советов, как бороться с тревожностью
Врач Данилевская: Тревога может скрываться за тахикардией и тошнотой
Тревога — это отрицательная эмоция, возникающая в ситуациях неопределённой опасности и проявляющаяся в ожидании неблагополучного развития событий. В отличие от страха, который является реакцией на конкретную угрозу, тревога представляет собой беспредметный страх. О том, как бороться с тревожностью, Лайфу рассказала невролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина на Часовой улице" Галина Данилевская.
"Ощущение тревоги формируется в миндалевидном теле — структуре головного мозга, выполняющей защитную роль "инстинкта самосохранения". Активность миндалевидного тела повышается при наличии невроза и депрессии", — объяснила врач.
Тревога может скрываться за следующими симптомами: боль в сердце, тахикардия, тошнота, головная боль, головокружение, учащённое мочеиспускание. Все эти жалобы приводят тревожного пациента зачастую не к психотерапевту, а к разным специалистам: урологу, эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу и т.д. Однако если все эти состояния свидетельствуют о тревожности, то справиться с ними помогут следующие шесть советов.
1. Не бойтесь делать выбор. Тревога порождается неопределённостью. Когда возможностей для выбора много, нам кажется, что, делая выбор в пользу одного решения, мы упускаем другую возможность. Данилевская советует среди нескольких дорог выбрать одну, и она приведёт вас к правильному решению. А если вы поймёте, что эта дорога ведёт не туда, вернитесь к развилке.
2. Планируйте день. Прежде чем переживать из-за грядущего дня и многообразия проблем, постарайтесь запланировать алгоритм действий, который позволит справиться с трудностями.
3. Откажитесь от вредного. Тревога часто может порождать нездоровое пристрастие к курению, алкоголизму, азартным играм, сладостям, что только усилит ваш "внутренний конфликт".
4. Увеличьте объём физической активности. Учёными доказано, что любая двигательная активность снижает в организме гормон стресса.
5. Соблюдайте гигиену сна. Полноценный сон поднимает настроение, укрепляет память, помогает концентрироваться на важном, ясно мыслить и принимать решения.
6. Обратитесь к врачу. Если тревога нарушает ваш образ жизни, необходимо обратиться к неврологу или психотерапевту, которые смогут подобрать оптимальную терапию.
Кстати, кратковременный стресс может быть иногда полезен для организма, однако длительный сильно его истощает. По словам невролога Натальи Шиндряевой, если этот процесс затягивается, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Из-за этого повышается давление, ухудшается тонус сосудов, сердце работает на износ, а наличие заболеваний только усугубляет эти проблемы.
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