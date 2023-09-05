Невролог дала 6 советов, как бороться с тревожностью

Тревога — это отрицательная эмоция, возникающая в ситуациях неопределённой опасности и проявляющаяся в ожидании неблагополучного развития событий. В отличие от страха, который является реакцией на конкретную угрозу, тревога представляет собой беспредметный страх. О том, как бороться с тревожностью, Лайфу рассказала невролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина на Часовой улице" Галина Данилевская.

"Ощущение тревоги формируется в миндалевидном теле — структуре головного мозга, выполняющей защитную роль "инстинкта самосохранения". Активность миндалевидного тела повышается при наличии невроза и депрессии", — объяснила врач.

Тревога может скрываться за следующими симптомами: боль в сердце, тахикардия, тошнота, головная боль, головокружение, учащённое мочеиспускание. Все эти жалобы приводят тревожного пациента зачастую не к психотерапевту, а к разным специалистам: урологу, эндокринологу, кардиологу, гастроэнтерологу и т.д. Однако если все эти состояния свидетельствуют о тревожности, то справиться с ними помогут следующие шесть советов.

1. Не бойтесь делать выбор. Тревога порождается неопределённостью. Когда возможностей для выбора много, нам кажется, что, делая выбор в пользу одного решения, мы упускаем другую возможность. Данилевская советует среди нескольких дорог выбрать одну, и она приведёт вас к правильному решению. А если вы поймёте, что эта дорога ведёт не туда, вернитесь к развилке.

2. Планируйте день. Прежде чем переживать из-за грядущего дня и многообразия проблем, постарайтесь запланировать алгоритм действий, который позволит справиться с трудностями.

3. Откажитесь от вредного. Тревога часто может порождать нездоровое пристрастие к курению, алкоголизму, азартным играм, сладостям, что только усилит ваш "внутренний конфликт".

4. Увеличьте объём физической активности. Учёными доказано, что любая двигательная активность снижает в организме гормон стресса.

5. Соблюдайте гигиену сна. Полноценный сон поднимает настроение, укрепляет память, помогает концентрироваться на важном, ясно мыслить и принимать решения.

6. Обратитесь к врачу. Если тревога нарушает ваш образ жизни, необходимо обратиться к неврологу или психотерапевту, которые смогут подобрать оптимальную терапию.