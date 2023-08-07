Нервный тик: Стало известно, о дефиците каких витаминов сигнализируют дёргающиеся веки
Невролог Сибагатуллин: При нервном тике стоит отказаться от кофе и сдать анализ на магний
Чтобы избавиться от затянувшегося нервного тика, необходимо сократить употребление возбуждающих напитков, таких как крепкий чай, кофе и энергетики. Таким советом поделился с россиянами врач-невролог, директор медицинской службы здравницы "Лаго-Наки" Руслан Сибагатуллин.
По его словам, важно полноценно отдыхать и высыпаться, а ещё постараться чрезмерно не нагружать глазные яблоки. Врач советует делать перерывы в работе за компьютером и смартфоном и регулярно выполнять упражнения на расслабление глазных мышц. Если подёргивания век случаются регулярно, стоит сдать анализ крови на концентрацию магния и витаминов В1, В6, В12. Ежедневный рацион страдающим нервным тиком тоже стоит пересмотреть, рекомендует невролог.
"Стоит добавить в рацион пищу, богатую витаминами группы B и магнием, а именно сухофрукты, бананы, зёрна и крупы", — перечислил Сибагатуллин в беседе с РИАМО.
Ранее Лайф развеял популярный миф о солнцезащитных очках. Как оказалось, тёмный цвет линз не гарантирует защиты глаз. Очки должны содержать специальное покрытие, о чём производитель указывает в сертификате. Без него человек может заработать катаракту.
Shutterstock