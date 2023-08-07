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7 августа, 03:12

Невролог предупредила об опасности длительного стресса

Невролог Шиндряева: Длительный стресс приводит к истощению организма

Только кратковременный стресс может быть иногда полезен для организма, в то время как длительный его сильно истощает. Об этом рассказала газете "Вечерняя Москва" доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.

Она объяснила это тем, что при стрессе надпочечники вырабатывают адреналин, стимулирующий работу иммунной системы. Если этот процесс затягивается, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Из-за этого повышается давление, ухудшается тонус сосудов и сердце работает на износ, а наличие заболеваний только усугубляет эти проблемы.

"У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвётся", — пояснила Шиндряева.

Шиндряева также посоветовала гражданам серьёзнее отнестись к депрессии, так как это не просто плохое настроение, а серьёзный диагноз, с которым может справиться только квалифицированный врач-психиатр или психотерапевт.


Психиатр рассказал, какие компьютерные игры помогут снять стресс

Психиатр рассказал, какие компьютерные игры помогут снять стресс

Ранее специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский заявил, что для того, чтобы справиться со стрессом, необходимо научиться принимать его, а также управлять временем, уметь говорить "нет" и заниматься спортом.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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