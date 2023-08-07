Невролог предупредила об опасности длительного стресса

Только кратковременный стресс может быть иногда полезен для организма, в то время как длительный его сильно истощает. Об этом рассказала газете "Вечерняя Москва" доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.

Она объяснила это тем, что при стрессе надпочечники вырабатывают адреналин, стимулирующий работу иммунной системы. Если этот процесс затягивается, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Из-за этого повышается давление, ухудшается тонус сосудов и сердце работает на износ, а наличие заболеваний только усугубляет эти проблемы.

"У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвётся", — пояснила Шиндряева.

Шиндряева также посоветовала гражданам серьёзнее отнестись к депрессии, так как это не просто плохое настроение, а серьёзный диагноз, с которым может справиться только квалифицированный врач-психиатр или психотерапевт.

