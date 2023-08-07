Невролог предупредила об опасности длительного стресса
Невролог Шиндряева: Длительный стресс приводит к истощению организма
Только кратковременный стресс может быть иногда полезен для организма, в то время как длительный его сильно истощает. Об этом рассказала газете "Вечерняя Москва" доктор медицинских наук, врач-невролог Наталья Шиндряева.
Она объяснила это тем, что при стрессе надпочечники вырабатывают адреналин, стимулирующий работу иммунной системы. Если этот процесс затягивается, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. Из-за этого повышается давление, ухудшается тонус сосудов и сердце работает на износ, а наличие заболеваний только усугубляет эти проблемы.
"У людей, имеющих хронические заболевания или предрасположенность к гипертонической болезни, избыточной массе тела, сахарному диабету, выброс адреналина провоцирует осложнения. Как говорится, где тонко, там и рвётся", — пояснила Шиндряева.
Шиндряева также посоветовала гражданам серьёзнее отнестись к депрессии, так как это не просто плохое настроение, а серьёзный диагноз, с которым может справиться только квалифицированный врач-психиатр или психотерапевт.
Ранее специалист по ментальным вопросам Павел Шеленговский заявил, что для того, чтобы справиться со стрессом, необходимо научиться принимать его, а также управлять временем, уметь говорить "нет" и заниматься спортом.
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