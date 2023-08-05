Регион

Уведомления отключены

5 августа, 10:31

Специалист по ментальным вопросам назвал шаги, которые помогут справиться со стрессом

Эксперт Шеленговский: Побороть стресс поможет управление временем и спорт

Чтобы справиться со стрессом, необходимо научиться принимать его, а также управлять временем, уметь говорить нет и заниматься спортом. Так считает специалист по ментальным вопросам, предприниматель и продюсер Павел Шеленговский.

"Очень важно прорабатывать те или иные моменты внутри себя. Работа над собой — важный этап, так же как и умение вовремя успокоить себя, замедлиться и не давать категоричную либо негативную оценку той или иной ситуации, провоцирующей негативные эмоции", — отметил он в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам Шеленговского, необходимо чётко и жёстко разделить время на отдых и работу. Для этого стоит заранее составить личное расписание. Также нужно научиться говорить нет, отстаивая свои границы. Помимо этого, эксперт призывает все дела доводить до конца и ничего не откладывать.

Психиатр рассказал, какие компьютерные игры помогут снять стресс

Психиатр рассказал, какие компьютерные игры помогут снять стресс

Кроме того, для борьбы со стрессом следует включить в свою жизнь спорт, а также медитации и дыхательные практики. Последние можно делать ранним утром или поздно вечером.

Ранее психолог Светлана Назоева дала четыре совета, как перестать заедать эмоции. В частности, она порекомендовала определить триггеры еды.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров