Психолог дала четыре совета, как перестать заедать эмоции

Зачастую с помощью вкусняшек мы пытаемся снять стресс или вознаградить себя за что-то (да, заедать можно не только плохие, но и хорошие эмоции). И обычно в таких случаях мы обращаемся к не самой здоровой, но "утешительной" пище: покупаем мороженое, когда чувствуем себя подавленными, заказываем пиццу, если нам одиноко, разрешаем себе целый торт за успешно сданный экзамен. Эмоциональное переедание — это использование пищи для улучшения самочувствия, удовлетворения эмоциональных, а не физических потребностей. Как с ним бороться, Лайфу рассказала психолог Светлана Назоева.

Психолог Светлана Назоева. Фото предоставлено Лайфу

1. Определите эмоциональные триггеры еды

Чаще всего "эмоциональное" питание связано с неприятными эмоциями, такими как стресс, страх, гнев, бессилие, одиночество, пустота. Заедание эмоций может быть связано с привычками из детства, когда за хорошие оценки вам покупали сладости, а за плохие, наоборот, отбирали. Часто мы едим в ситуациях, когда просто не знаем, чем ещё себя занять, или за компанию, например, отправляясь в пятницу вечером отметить окончание сложной недели вместе с коллегами или друзьями. Всё это — триггеры эмоционального переедания, отмечает эксперт.

2. Найдите другие способы подпитывать чувства

Например, если вам одиноко, позвоните другу, который вас выслушает, погуляйте с собакой, посмотрите фильм, займитесь любимым делом. Если вы нервничаете, сделайте элементарную зарядку, отправляйтесь на прогулку или покатайтесь на велосипеде, советует собеседница Лайфа. Ведь физическая активность нормализует уровень гормона стресса в организме. Если вы устали, сделайте себе чашку горячего чая, примите ванну, зажгите ароматические свечи или ложитесь спать пораньше. Если вам скучно, почитайте книгу, посмотрите шоу, найдите для себя интересное хобби.

3. Ограничьте доступ к "эмоциональной" еде

Большинство "эмоциональных" едоков бессильны перед тягой к вкусняшкам, поэтому под влиянием эмоций мы потребляем то, что не надо готовить, — фастфуд, сладости и т.д. Назоева советует не держать дома эти продукты. Вот это главная хитрость: если каждый раз, когда вам захочется съесть конфетку, вам придётся идти за ней в магазин, привлекательность этой конфеты для вас резко упадёт.

4. Научитесь принимать свои чувства, даже плохие

Основная проблема "эмоционального питания" не в том, что вы бессильны против еды, а в том, что вы бессильны против эмоций. Поэтому психолог советует позволить себе их испытывать. "Когда вы не зацикливаетесь на эмоциях, не подавляете их, даже самые болезненные и тяжёлые чувства утихают относительно быстро. Иногда достаточно 7–10 минут, чтобы пережить эмоцию. Спрашивайте себя, почему вы нервничаете, чего вы боитесь, почему одиночество так тяготит вас. Найдите причину своей эмоции и подумайте о том, как можно исправить ситуацию", — отметила эксперт. В качестве первой помощи против негативных эмоций можно использовать мышечное расслабление и глубокое спокойное дыхание.