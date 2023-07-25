Диетолог предупредила, в каких продуктах нас подстерегает "пуд соли", а мы жуём и не замечаем

Мало кто знает, но многие блюда, которые мы заказываем в ресторанах и кафе, содержат большое количество соли, так как это делает их более привлекательными для потребителей. Об этом читателей Лайфа предупредила врач – терапевт-диетолог медцентра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова. Если вы часто употребляете такую пищу, то можете стать склонны к отёкам и другим проблемам со здоровьем.

Впрочем, есть и другие пищевые "рекордсмены" по содержанию соли, которые точно стоит ограничить в рационе. Среди них собеседница Лайфа назвала фастфуд — гамбургеры, пицца и другие виды быстрой еды, которые мы едим на ходу.

"Колбасные изделия также содержат огромное количество соли, а также нитрит натрия, который также содержит большое количество соли, что делает их ещё более вредными для здоровья. Эти продукты могут быть опасны для здоровья, если употреблять их в больших количествах", — предупреждает врач.

В домашней консервации (например, огурцы и помидоры) также содержится много соли, что может привести к негативным последствиям для здоровья. В чёрный список эксперт также занесла сыры, причём практически все, кроме молодых рассольных вроде моцареллы. В ней содержание соли намного меньше. Да даже привычные сладости, которые мы уж точно не заподозрим в таком коварстве, имеют в составе скрытую соль — её добавляют в шоколад, печенье и другие кондитерские изделия, чтобы усилить их вкус.

"Ну а возглавляют рейтинг вредных продуктов — чипсы, солёные сухарики и другие солёные продукты, которые часто употребляют вместе с пивными напитками. Эти продукты обычно высушиваются и просаливаются для того, чтобы они имели более длительный срок хранения, поэтому в них содержится огромное количество соли. Кроме того, эти продукты также содержат большое количество жиров, калорий и других вредных веществ, которые могут привести к ожирению, повышенному кровяному давлению, заболеваниям сердца и сосудов", — резюмировала собеседница Лайфа.