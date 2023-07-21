Диетолог назвала неожиданный, но на удивление идеальный перекус для "ночного дожора"

Многие сталкиваются с ночным голодом, причём нередко хочется чего-то вредного — фастфуда, жирной пищи, сладкого. Но не стоит поддаваться этому желанию — лучше отдать предпочтение более здоровым альтернативам. Каким — Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"Для ночного перекуса идеально подойдёт нежирное мясо птицы. Благодаря содержащемуся в составе триптофану улучшается качество сна, так как триптофан стимулирует выработку мелатонина. Скумбрия, лосось и тунец богаты омега-3. Этот микроэлемент увеличивает количество серотонина в организме, благодаря чему сон становится более глубоким", — рассказала диетолог.

Триптофан также содержится в сыре — его можно есть вместе с крекерами, так как в них имеется полезная для организма клетчатка. Также для ночного перекуса хороши бананы.

А молочные продукты способствуют выработке мелатонина из-за содержания кальция в составе, рассказала Гридина. Для "ночного дожора" подойдёт молочка без добавок, а если хочется подсластить, можно добавить мёд, он тоже способен увеличивать количество мелатонина.

Ещё можно выбрать небольшую порцию орехов: достаточно всего 10–15 штук, чтобы избавиться от чувства голода, отмечает врач.