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25 июля, 06:00

Первое, второе и компот: Россиянам объяснили, почему рацион наших бабушек был полезнее

Бренд-шеф Кузнецов посоветовал есть супы 2-3 раза в неделю

В динамичном ритме жизни мы всё чаще забываем про старые добрые бабушкины рецепты. А ведь та самая схема "первое — второе — компот" очень полезна для нашего здоровья. О том, какие блюда из семейной поваренной книги принесут пользу организму, Лайфу рассказал бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов.

"Бабушкин" завтрак с кашей

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Завтрак — неотъемлемая часть дня старших поколений. Ставя в приоритет учёбу и работу, мы часто едим вредные блюда на бегу или вовсе пропускаем утренний приём пищи. Завтракать нужно всегда — именно это заряжает нас энергией на предстоящий день", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Кузнецов советует следовать примеру бабушек и дедушек и готовить на завтрак кашу: так, в гречке содержится много железа, которое укрепляет кости и мышцы, а овсянка полезна для сердца, так как снижает уровень холестерина. Кроме того, каши идеально подходят для похудения — большое содержание пищевых волокон помогает контролировать вес. Вместо сахара добавляйте мёд или кусочки фруктов, чтобы разнообразить вкус блюд.

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Первое, второе и компот

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

С самого детства нас учат, что суп нужно есть каждый день. Первое блюдо действительно обладает целебными и согревающими свойствами, поэтому часто оказывается на семейном столе. В супах есть и мясо, и овощи — сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, которые улучшают самочувствие, отметил эксперт. Он посоветовал есть супы 2-3 раза в неделю, потому что они благотворно влияют на ЖКТ и восстанавливают баланс жидкости.

На второе Кузнецов рекомендует выбирать блюда с высоким содержанием белка: вспомните о запечённой куриной грудке с овощным гарниром или о нежных котлетах в панировке. Мясо поддерживает здоровье мышц и костей, а также улучшает состояние кожи, делая её более упругой.

Не забудьте про напитки: подайте к столу морс из свежих ягод. Напиток с кислинкой придаст свежести и дачному застолью, и рабочим будням в офисе. Ягодный морс быстро утоляет жажду и помогает организму избежать обезвоживания.

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На ужин не забудьте овощи

Фото © Freepik / senivpetro

Фото © Freepik / senivpetro

Отличный рецепт на ужин от старших поколений — мясо по-французски с помидорами и сыром. Только ради повышения "полезности" бренд-шеф предлагает заменить майонез греческим йогуртом с горчицей, базиликом и чесноком.

"Не забывайте и про салат. Традиционный микс из помидоров, огурцов и лука, заправленный растительным маслом, — мощный антиоксидант, поддерживающий сердечно-сосудистую систему. Добавляйте в него и зелень, которая способствует укреплению иммунитета", добавил он.

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Кстати, после достижения 50 лет нужно поменьше есть красного мяса. Лучше перейти на лёгкий белок — курицу, индейку или перепёлку. Об этом заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Она также посоветовала добавить в рацион больше продуктов с кальцием, в частности кисломолочные, — они помогут бороться с ломотой в костях и суставах. А при непереносимости лактозы подойдут те, что изготовлены на основе соевого молока.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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