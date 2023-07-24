Диетолог раскрыла, как производители сахара обманывают россиян

Производители, которые говорят, что коричневый сахар полезнее, так как в нём содержится много витаминов и микроэлементов, обманывают, ведь на деле это не так, а лишь маркетинговые трюки. Об этом заявила диетолог Марина Макиша.

Она добавила, что в коричневом сахаре, то есть менее очищенном, есть немного мелассы, в которой могут быть микроэлементы, но её доля по сравнению с сахарозой очень мала. Поэтому любой вид сахара в магазине, по сути, одно и то же — быстрые углеводы. Как подчеркнула диетолог, злоупотребление продуктами с любым сахаром приводит к набору веса, нарушению механизмов регуляции пищевого поведения и углеводного обмена.

"Безопасной дозой, с точки зрения ВОЗ, считается 30 граммов добавленного сахара для женщин (порядка шести кубиков) и 50 граммов для мужчин (около 10 кубиков). Если дневная доза не превышает эти значения, то за здоровье можно не переживать. Если сахара больше, то начнутся определённые проблемы", — подчеркнула Макиша в беседе с РИА "ФедералПресс".