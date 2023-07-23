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23 июля, 11:37

Сладкоежкам успокоиться!: Врач назвал сладости, которые не навредят здоровью

Дерматовенеролог Иванов назвал полезными сладостями пастилу и горький шоколад

Рафинированные или обработанные углеводы, которыми богаты сладости, провоцируют скачки сахара и инсулина, а из-за высокой калорийности они также способствуют набору веса. Однако сладкоежкам рано горевать. Врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов в беседе с "Газетой.ru" назвал сладкие продукты, которые не навредят здоровью.

"Первое место среди полезных сладостей занимают фрукты, ягоды и сладкие овощи. Помимо природных сахаров они содержат много клетчатки. Клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, регулирует уровень холестерина и способствует снижению уровня глюкозы в крови", — подчеркнул специалист.

В частности, речь идёт о малине, ежевике, клюкве, крыжовнике, яблоках, грушах, апельсинах и абрикосах. Они богаты клетчаткой, ценными витаминами, минералами и антиоксидантами. Полезной сладостью является и мёд. В нём содержатся витамины группы B, аскорбиновая, пантотеновая, фолиевая кислоты, а ещё важные микроэлементы и вещества, не позволяющие болезнетворным микроорганизмам размножаться. При этом употреблять мёд нужно с осторожностью, поскольку он также богат сахарами фруктозы и глюкозы.

Кроме того, Иванов выделил чёрный или горький шоколад, в составе которого мало сахара и много какао, а ведь последний ингредиент является источником антиоксидантов, микроэлементов, ценных жиров и органических кислот. Ещё один вариант для сладкоежек — натуральная пастила, которая готовится на основе ягодно-фруктового пюре, сахара и загустителя. При этом врач порекомендовал перед покупкой изучить состав: в нём не должно быть дополнительных подсластителей, красителей, ароматизаторов и эмульгаторов.

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Ранее врач Сергей Гильденскиольд предупредил, что сладкую вату лучше не покупать на улице и в парках. Осторожность заключается в условиях приготовления "сахарного облака", а также в его полезности для здоровья.

Обложка ©

Freepik / wayhomestudio

Светлана Оперук
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