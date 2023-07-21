Россиян предупредили об опасности купленной на улице сладкой ваты

Когда во время прогулки по парку вам захочется купить сладкую вату, лучше несколько раз подумать, прежде чем протягивать продавцу деньги. Кажется, что ничего плохого в сахарном облаке нет, ведь оно даёт заряд энергии и повышает настроение, однако не стоит забывать об условиях его приготовления, предупредил в беседе с Лайфом профессор Государственного университета просвещения и доктор медицинских наук, а также специалист по гигиене Сергей Гильденскиольд.

"Улица — это всегда пыль, от которой невозможно избавиться. На улице трудно поддерживать чистоту изготавливающего вату аппарата, одежды и рук продавца. Особенно это касается юга, когда жара, все раздетые и потные. И далеко не всегда уличный продавец имеет санитарную книжку, обязательную для всех, кто работает с пищевыми продуктами. Кроме того, улица — это пыльца цветущих рядом растений, которая может попасть в лакомство и вызвать аллергию", — предостерёг врач.

Также следует задуматься и о составе сладкой ваты, в которую зачастую добавляют различные красители и ароматизаторы, чтобы вызвать у детей наибольший восторг. Не стоит забывать, что подобные добавки способны провоцировать аллергические реакции. Помимо этого, родителям необходимо понимать, что сладкая вата — продукт из списка вредной еды, в котором содержится около десяти граммов сахара. Особенно важно это учитывать в тех случаях, если дети предрасположены к диабету.

"Ничего страшного, конечно, если вы зайдёте в аккуратное чистое кафе и купите там сахарную вату побаловать ребёнка. Но покупать её систематически и несколько раз в день не стоит. Тем более во время отдыха на юге, когда дети часто страдают расстройствами желудка или кишечника и из-за смены климатического пояса, и в немалой степени из-за пищи", — пояснил эксперт.

А после сладкого перекуса ребёнку следует дать чистую воду, чтобы запить и растворить оставшиеся во рту частички жжёного сахара, чтобы потом не пришлось лечить кариес, добавил Гильденскиольд.