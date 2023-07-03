Эндокринолог выбрала самую безопасную сладость для ребёнка

Не все родители строго следят за рационом своих детей, и привычка ребёнка перекусывать конфетами и булочками может в будущем плохо сказаться на его здоровье. Какими правильными сладостями можно заменить вредные вкусняшки, рассказала РИА "ФедералПресс" детский эндокринолог Анастасия Тараско.

Если малыш совсем не может жить без сладкого, конфеты и подобные лакомства можно заменить фруктами и ягодами, хотя не каждый ребёнок согласится на это. В этом случае можно попробовать купить чаду фруктовую пастилу без сахара. Здесь подойдут и другие альтернативные лакомства, недостатка в которых сегодня нет, добавила Тараско.