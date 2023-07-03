Эндокринолог выбрала самую безопасную сладость для ребёнка
Эндокринолог Тараско назвала сладости, которые не навредят здоровью детей
Не все родители строго следят за рационом своих детей, и привычка ребёнка перекусывать конфетами и булочками может в будущем плохо сказаться на его здоровье. Какими правильными сладостями можно заменить вредные вкусняшки, рассказала РИА "ФедералПресс" детский эндокринолог Анастасия Тараско.
"Мы не можем запретить сладкое, не можем убрать сахар, который повсеместно. Его надо просто минимизировать до 10–15% от суточной калорийности. Ребёнок обязательно должен есть то, что ему необходимо для роста и развития, — овощи, белок, злаки. Если он всё это получает, то немного шоколада не навредит ему, да и много он не съест", — заметила врач.
Если малыш совсем не может жить без сладкого, конфеты и подобные лакомства можно заменить фруктами и ягодами, хотя не каждый ребёнок согласится на это. В этом случае можно попробовать купить чаду фруктовую пастилу без сахара. Здесь подойдут и другие альтернативные лакомства, недостатка в которых сегодня нет, добавила Тараско.
По словам эндокринолога, убедить ребёнка попробовать овощи можно за 12 попыток. Главное — не заставлять, не шантажировать и не обвинять малыша, заметила врач.
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