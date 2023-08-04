Психиатр рассказал, какие компьютерные игры помогут снять стресс

Справиться со стрессом и негативными эмоциями могут помочь интеллектуальные компьютерные игры, где юзеру приходится использовать логику. Об этом Лайфу рассказал психиатр, руководитель Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы "МЕДСИ в Отрадном" Сергей Поздняков.

Он отметил, что в компьютерной игре человек частично переносит собственные мысли и действия из реальности в мир геймплея. Например, некоторые дают выход агрессии, строя новые города и завоёвывая территории в исторической стратегии. А другие собирают пазлы и решают головоломки, чтобы снять излишнюю тревогу в реальной жизни. Кто-то же уходит от негативных мыслей, создавая новые футбольные команды и выигрывая онлайн-матчи.

"Механизм лечебного действия компьютерных игр заключается в том, что в состоянии стресса в организме происходит активация отделов головного мозга, стимулирующих такие чувства, как агрессия, гнев, тревога, а в компьютерной игре, решая псевдозадачи или складывая пазлы на мониторе, возникает существенное усиление интеллектуальной нагрузки, что ведёт к активации парасимпатической нервной системы (системы спокойствия), что, в свою очередь, приводит к снижению выброса "стресс-гормонов" в организме и стабилизации общего состояния", — сказал Поздняков, отметив, что речь идёт именно о логических играх.

Что касается жёстких "стрелялок", то такие игры, напротив, повышают агрессию в реальности. К примеру, в США в своё время активно пропагандировалось теория лечения гневом, но, как оказалось, она была ошибочной. В итоге подростки, которые в играх были лучшими "снайперами" или "секретными агентами", становились значительно более агрессивными в реальной жизни, их социальная адаптация в коллективе ухудшалась, и иногда это приводило к трагическим последствиям, вплоть до совершения массовых убийств в школах. В заключение психиатр подчеркнул, что злоупотреблять играми нельзя, иначе сформируется зависимость. В идеале школьники не должны тратить на них больше одного часа в день, а взрослые — не более полутора часов.