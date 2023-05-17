В Сургуте школьник заработал отёк мозга после 12 часов игры за компьютером

В Сургуте школьник провёл за компьютером 12 часов, из-за чего получил отёк мозга и эпилептический приступ. Об этом сообщает Ural Mash.

15-летний подросток отпросился у родителей к другу с ночёвкой, а на самом деле пошёл с ним в компьютерный клуб. Всю ночь они рубились с монстрами и играли в стрелялки, а на свет вышли лишь в 9 утра. Вернувшись домой, школьник начал странно себя вести и невнятно разговаривать.

Мать заподозрила неладное, а когда он упал и начал биться в судорогах, сразу вызвала скорую помощь. В итоге подростка пришлось госпитализировать, где врачи диагностировали у него отмирание задней роговицы. В госпитале ему пришлось провести целую неделю. Сейчас с геймером всё хорошо, он уже идёт на поправку.