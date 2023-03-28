Московский школьник натравил полицию на мать, запретившую играть в компьютер

Школьник из Алтуфьево натравил полицию на собственную мать, которая не разрешила ему играть в компьютерные игры, передаёт SHOT. Запрет слишком огорчил подростка, и он выбрал весьма необычный способ для мести.

Как узнал телеграм-канал, 12-летний парнишка набрал номер экстренных служб и испуганным голосом заявил, что его избила мать. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место, но на школьнике не было и следа от побоев. Ошарашенная родительница объяснила полицейским, что лишь запретила сыну играть в компьютерные игры, так как было поздно, при этом чадо она не трогала.

Оказалось, что запрет так ранил пацана, что он решил натравить полицию на мать-"обидчицу". В настоящее время по данному факту проводится проверка.