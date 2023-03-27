В Нижнем Новгороде школьник приковал себя цепью к столбу и выдвинул необычное требование

В Нижнем Новгороде школьник приковал себя цепью к столбу и выдвинул весьма неожиданное требование. Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 24 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Собеседник агентства рассказал, что подросток говорил подошедшим к нему детям и учителям, что требует конфет. Как только мальчик увидел прибывших правоохранителей, он самостоятельно открыл замок на цепи и пошёл домой с бабушкой.

Ребёнок находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". На учёте в отделе по делам несовершеннолетних он не состоит.