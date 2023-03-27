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27 марта, 12:18

В Нижнем Новгороде школьник приковал себя цепью к столбу и выдвинул необычное требование

В Нижнем Новгороде школьник приковал себя к столбу, требуя конфет

<p>Школьник приковал себя к столбу, требуя конфет. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/bez_cenznn" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|</a></p>

Школьник приковал себя к столбу, требуя конфет. Обложка © VK / Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В Нижнем Новгороде школьник приковал себя цепью к столбу и выдвинул весьма неожиданное требование. Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 24 марта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Собеседник агентства рассказал, что подросток говорил подошедшим к нему детям и учителям, что требует конфет. Как только мальчик увидел прибывших правоохранителей, он самостоятельно открыл замок на цепи и пошёл домой с бабушкой.

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Ребёнок находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". На учёте в отделе по делам несовершеннолетних он не состоит.

Ранее Лайф писал, что в Волгоградской области 15-летний подросток выстрелил из винтовки в живот 12-летнему другу. Всё произошло 25 марта в селе Ивановка Октябрьского района.

Иван Косицын
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