Компьютерные гении: Смешные фото детей, увлечённых технологиями
Если старшее поколение всё никак не подружится с технологиями, то малыши, кажется, всегда были с компьютерами на "ты". И это не может не удивлять! Собрали 10 детских фото будущих "айтишников".
"Учимся программировать на arduino с дочерью. А она схватывает на лету!" — AlejoMSP.
Фото © Reddit / AlejoMSP
"Моя дочь за компьютером", — nikeas.
Фото © Reddit / nikeas
"Сын купил книгу по программированию и сейчас кодит свою первую игру", — LoClassSass.
Фото © Reddit / LoClassSass
"Даже рак не остановит моего сына! Он всё равно будет играть в свои компьютерные игры", — Yumadbro2018.
Фото © Reddit / Yumadbro2018
"Я играю в Machine Hunter на своём стареньком PC. Январь 2001-го", — ARMOR15.
Фото © Reddit / ARMOR15
"Папа учит меня пользоваться компьютером. 1998 год", — joy3marie.
Фото © Reddit / joy3marie
"Реддит", привет! Вот я на фотографии 1989 года сижу перед своим первым компьютером!" — fruitblender.
Фото © Reddit / fruitblender
"На дворе 2004-й, мне два года. Это компьютерное кресло до сих пор в хозяйстве!" — PCKid11.
Фото © Reddit / PCKid11
"Сын впервые играет на компьютере. Подумал, Portal — неплохой способ начать", — Wingnut020.
Фото © Reddit / Wingnut020
"Фотка где-то 2005 или 2006 года. Как думаете, во что я играю?" — madeyefire.
Фото © Reddit / madeyefire
Reddit / AlejoMSP, Yumadbro2018