Компьютерные гении: Смешные фото детей, увлечённых технологиями

"Учимся программировать на arduino с дочерью. А она схватывает на лету!" — AlejoMSP.

Фото © Reddit / AlejoMSP

"Моя дочь за компьютером", — nikeas.

Фото © Reddit / nikeas

"Сын купил книгу по программированию и сейчас кодит свою первую игру", — LoClassSass.

Фото © Reddit / LoClassSass

"Даже рак не остановит моего сына! Он всё равно будет играть в свои компьютерные игры", — Yumadbro2018.

Фото © Reddit / Yumadbro2018

"Я играю в Machine Hunter на своём стареньком PC. Январь 2001-го", — ARMOR15.

Фото © Reddit / ARMOR15

"Папа учит меня пользоваться компьютером. 1998 год", — joy3marie.

Фото © Reddit / joy3marie

"Реддит", привет! Вот я на фотографии 1989 года сижу перед своим первым компьютером!" — fruitblender.

Фото © Reddit / fruitblender

"На дворе 2004-й, мне два года. Это компьютерное кресло до сих пор в хозяйстве!" — PCKid11.

Фото © Reddit / PCKid11

"Сын впервые играет на компьютере. Подумал, Portal — неплохой способ начать", — Wingnut020.

Фото © Reddit / Wingnut020

"Фотка где-то 2005 или 2006 года. Как думаете, во что я играю?" — madeyefire.