От диабета до бесплодия: Россиян предупредили об опасности работы по ночам
Невролог Демьяновская: Работа по ночам может привести к диабету и бесплодию
Работа по ночам приводит к нарушению метаболизма, из-за чего повышается риск развития эндокринных заболеваний (к примеру, сахарного диабета), сердечно-сосудистых патологий и даже бесплодия. Об этом предупредила эксперт лаборатории "Гемотест", невролог Екатерина Демьяновская.
Она пояснила, что главные роли в управлении биоритмами выполняют кортизол (регулирует обмен веществ) и мелатонин (отвечает за сон). Поэтому если человек спит днём, а в ночное время работает, то данные гормоны попросту не вырабатываются. Таким образом, появляется перенапряжение, которое впоследствии серьёзно ударит по организму. Тем, кто работает ночью, врач рекомендует в первую очередь наладить график отдыха в выходные дни. В частности, необходимо спать в темноте по восемь часов в сутки, употреблять фрукты с овощами и давать организму хотя бы минимальную физическую нагрузку. А если появились лишние килограммы и высокое давление, то лучше всё-таки сменить работу на дневную.
"Также работать ночью и сутками не следует людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам: в первом случае недосыпание может усугубить ситуацию, а во втором — навредить будущему ребёнку", — добавила Демьяновская в беседе с "Газетой.ru".
Ранее психолог рассказала, чем грозит ненавистная работа. По её словам, даже насморк или кашель могут быть вызваны неприятием своего места труда.
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