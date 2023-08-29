От диабета до бесплодия: Россиян предупредили об опасности работы по ночам

Она пояснила, что главные роли в управлении биоритмами выполняют кортизол (регулирует обмен веществ) и мелатонин (отвечает за сон). Поэтому если человек спит днём, а в ночное время работает, то данные гормоны попросту не вырабатываются. Таким образом, появляется перенапряжение, которое впоследствии серьёзно ударит по организму. Тем, кто работает ночью, врач рекомендует в первую очередь наладить график отдыха в выходные дни. В частности, необходимо спать в темноте по восемь часов в сутки, употреблять фрукты с овощами и давать организму хотя бы минимальную физическую нагрузку. А если появились лишние килограммы и высокое давление, то лучше всё-таки сменить работу на дневную.