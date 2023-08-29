Россиянам напомнили о пяти положенных на работе льготах

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил о льготах, которые положены работающим россиянам. Так, по его словам, некоторые граждане имеют право на неполный рабочий день или на отпуск в удобное для себя время.

"У ряда категорий граждан есть право на неполное рабочее время, это возможно для беременных женщин, одного из родителей или опекуна ребёнка до 14 лет, для родителя ребёнка-инвалида до 18 лет или работника, который ухаживает за членом семьи по медпоказаниям", — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

На отпуск в удобное время, как указал Чаплин, могут рассчитывать почётные доноры или граждане с тремя и больше несовершеннолетними детьми. Беременные при этом могут совместить отдых с декретом, а жены военнослужащих — с отпуском супруга. Также россияне вправе требовать оплаты больничного после увольнения, если болезнь или травма случилась в течение 30 дней после того, как человек уволился с работы. Согласно российскому законодательству, оплата полагается в размере 60% от среднего заработка на предыдущем месте.

Кроме того, граждане имеют право на оплачиваемые выходные для диспансеризации. Ещё у россиян всегда есть возможность уйти в отпуск за свой счёт. Отдохнуть до пяти дней можно, к примеру, в случае регистрации брака или рождения ребёнка. На двухнедельный отпуск могут рассчитывать пенсионеры и жёны военных, а на 60 дней — инвалиды.