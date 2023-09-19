Эти 8 уютных осенних напитков согреют и уберегут от осенней хандры

Осень — красивое, спокойное, но промозглое время года. Именно в эту пору нам хочется слушать музыку, наблюдать за капельками дождя за окном, лениться перед телевизором и греться в объятиях пледа. Но процесс согревания становится приятнее, если в руках есть чашка напитка с осенними нотками.

1. Медовый раф

Добавление мёда в свои осенние напитки не только повысит ваше настроение и избавит от сезонной хандры, но и сыграет на руку вашему иммунитету. Фото © Shutterstock

Мёд можно добавлять не только в тёплый чай — он также отлично сочетается с кофе. Рецепт очень прост: сварите кофе любым способом, добавьте немного тёплого молока и ложку мёда. Он отлично заменит сахар и даст насыщенный вкус. Украсить можно щепоткой корицы или мускатным орехом. Готово! Берите напиток, садитесь на окно и думайте о чём-то приятном.

2. Апельсиновый кофе

Зарядиться витамином С и спастись от осенней хандры поможет апельсиновый кофе. Фото © Shutterstock

Яркие нотки апельсина подарят заряд бодрости с утра или после тяжёлого трудового дня. Для его приготовления выжимаем сок из одного апельсина и вливаем в горячий чёрный кофе. Верхушку можно украсить взбитыми сливками и добавить стружку цедры или щепотку корицы. Также вы можете раскрошить немного горького шоколада в свою чашку — эти ингредиенты отлично сочетаются.

3. Тыквенный латте

Пошаговый рецепт вкуснейшего тыквенного латте, который можно приготовить в домашних условиях. Фото © Shutterstock

Рецепт этого напитка очень прост, особенно если у вас под рукой имеется турка и молотый кофе. Вы можете купить готовый тыквенный сироп, но лучше сделать его самостоятельно. Возьмите тыкву и разрежьте её на кусочки. Разогрейте духовку до 200 градусов и поместите в неё противень с тыквой на 30–40 минут. Далее вилкой или блендером приготовьте из неё пюре и переложите в ковшик. Добавьте воду, сахар, специи по вкусу и поставьте на средний огонь. Помешивайте, пока содержимое не превратится в карамель. Дайте сиропу немного остыть и влейте необходимое количество в кружку, долив сверху кофе и молоко. Сахар, корицу, мускатный орех добавляйте по желанию. Ваш тыквенный латте готов.

4. Пряный грушевый грог

Грог получается необычным по вкусу, так как в нём есть улун и масло. Немного сливочный и немного пряный — идеален в осенний период. Фото © Shutterstock

Этот волшебный напиток обладает мягким, обволакивающим вкусом. Он прекрасно согреет в тёмный осенний вечер! Пряный кубинский ром образует интересное сочетание с грушей и чаем улун, возвращая силы и поднимая настроение.

5. Чай масала

Что за напиток такой чай масала и почему его нужно пить осенью? Фото © Shutterstock

Чай масала — популярный индийский напиток. Он обладает удивительным пряным вкусом, который одновременно бодрит и успокаивает. Гремучая смесь! Для приготовления масалы вам понадобятся имбирь, корица, семена кардамона и кленовый сироп — он придает этому напитку незабываемый вкус.

6. Мексиканский горячий шоколад

Какие осенние напитки спасают от осенней депрессии и хандры? Фото © Shutterstock

Горячий шоколад хорош тем, что он идеально сочетается со всевозможными пряностями. Особенно когда речь идёт о пикантных вариантах, таких как молотый кайенский перец. Если вы неравнодушны к острым гастрономическим ощущениям, то обязательно попробуйте мексиканский горячий шоколад.

7. Безалкогольный эгг-ног

В Шотландии эгг-ног готовят, добавляя крепкий алкоголь, но и без него получается очень нежный напиток. Фото © Shutterstock

Родиной эгг-нога является Шотландия. По сути, это зарубежная альтернатива более известного нам гоголь-моголя. Основой напитка являются сырые яйца и молоко. На родине в эгг-ног зачастую добавляют алкоголь, но и без него напиток согревает ничуть не хуже. Для приготовления эгг-нога обязательно используйте только свежие яйца проверенного качества. Отделите белки от желтков, вылейте вторые в блендер, добавьте сахар и ванилин, хорошо взбейте. У вас должна получиться однородная масса. Перелейте смесь в кастрюлю к молоку или сливкам, перемешайте. Добавьте корицу, мускатный орех и другие приправы по вкусу. Поставьте кастрюлю на очень маленький огонь и подержите так 15 минут, постоянно помешивая. Готово.

8. Ирландский кофе

Чем ирландский отличается от обычного кофе и как он согреет осенью? Фото © Shutterstock