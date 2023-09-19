7 прямо указывающих сигналов, что вы познакомились с очень богатым мужчиной

Пожалуй, нет такой женщины, которая не хотела бы выйти замуж за обеспеченного мужчину. И это необязательно меркантильность, как думают некоторые представители сильного пола. Психологи уверяют: поиск состоятельного партнёра у девушек заложен генетически. Обусловлен он необходимостью найти такого избранника, кто бы смог прокормить её и всё потомство. А вы уверены, что узнаете состоятельного мужчину и отличите его от мажоров, брачных аферистов или тех, кто просто пытается пустить пыль в глаза? Вот признаки, по которым легко получится вычислить богача.

1. Он не кичится своими деньгами

По-настоящему обеспеченный мужчина никогда не выпендривается наличием денег и возможностями. Фото © Shutterstock

По-настоящему богатому мужчине нет необходимости кому-то что-то доказывать, ведь он уже всего добился в жизни. Его деньги, успешность и устойчивое положение — не что иное, как дело собственных рук, и нет никакого смысла кичиться достатком.

2. Богатый мужчина строго оценивает качество услуг

Как отличить притворщика от действительно состоятельного кавалера рядом с вами? Богач никогда не пожалуется на высокую стоимость чего бы то ни было, но при этом всегда будет придираться к качеству работы.

3. Успешный человек не зависает в социальных сетях

Многие люди выкладывает в соцсети селфи на фоне двухэтажных вилл, на белом пляже и за рулем арендованных спорткаров. В реальной жизни вместо этого у них ипотека, домашние ужины с продуктами из ближайшего супермаркета и кредитная малолитражка. Богатому человеку нет смысла доказывать свой статус в Сети перед бывшими одноклассниками, одногруппниками, коллегами и пассиями. Он не афиширует профессиональные и дружеские контакты, чтобы не давать конкурентам и недоброжелателям ключи влияния. Поэтому обычно у успешных людей либо нет аккаунтов в социальных сетях, либо они ведут его довольно просто, как фотоальбом. Исключение — медийные личности.

4. Для него время — самый ценный ресурс

Богатые мужчины очень ценят своё время и стараются делегировать все дела, которые отнимают силы и занимают драгоценные часы. Фото © Shutterstock

Успешные и состоятельные мужчины тратят средства на всё, что может сэкономить время. Для них оно дороже денег, да и сами они получают в час больше, чем услуга какого-нибудь клининга, ресторанов или доставки.

5. Помогает женщине финансово, не акцентируя на этом внимания

Богатый мужчина, словно добрый волшебник, оказывает женщине финансовую помощь, не заостряя на этом внимание. Например, он помогает сделать ей дорогостоящую покупку или закрывает долг, при этом сама дама узнает обо всём уже по факту свершения, а не заранее. Партнёр не выпячивает наружу свою состоятельность и старается сделать жизнь избранницы легче и комфортнее.

6. Редко носят бренды с "кричащими" логотипами

Люди, которые хотят выглядеть очень богатыми, будут иметь множество дизайнерских лейблов на своей одежде и аксессуарах и всё покупать на последние деньги. Но вот что интересно: почти все действительно богатые люди носят невзрачные, простые, но качественные вещи без "кричащих" логотипов известных брендов.

7. Хорошие зубы, кожа и качественная обувь

Состоятельного мужчину можно вычислить по белоснежным зубам, ровной и сияющей коже, а также по дорогой обуви. Фото © Shutterstock